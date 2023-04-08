كوريا الشمالية تختبر مجددًا غواصة مسيرة ذات قدرات نووية

بيونغ يانغ 08 أبريل 2023 (وال)- أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت أنها أجرت اختبارًا جديدًا على غواصة نووية “مسيّرة” في أحدث رد على المناورات الأميركية – الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن “معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديمقراطية أجرى اختبارًا على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين الرابع والسابع من أبريل (نيسان)” الجاري وأضافت أن الغواصة النووية المسيّرة “هيل-2” أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر.

وأشارت الوكالة الى أن السلاح “انفجر بدقة تحت الماء”، لافتة إلى أن هذا الاختبار “يثبت موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة”. (وال)

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