مخاطبا اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية عن المنطقتين الشرقية والغربية في مدينة بنغازي باتيلي : إنني أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف اللازمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
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