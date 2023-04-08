ليبيا نيوز

مخاطبا اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة( 5 +5 ) والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية عن المنطقتين الشرقية والغربية في مدينة بنغازي باتيلي : إنني أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف اللازمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 مخاطبا اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية عن المنطقتين الشرقية والغربية في مدينة بنغازي باتيلي    : إنني أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف اللازمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

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وكالة الأنباء الليبية

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