مخاطبا اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية عن المنطقتين الشرقية والغربية في مدينة بنغازي باتيلي : إنني أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف اللازمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.