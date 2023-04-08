الصين تعلن بدء مناورات عسكرية بمضيق تايوان بعد يوم من زيارة رئيستها لأمريكا

بكين 08 أبريل 2023 (وال)- أعلن الجيش الصيني اليوم السبت، أنه بدأ مناورات عسكرية تستمر 3 أيام هدفها “الاستعداد القتالي” في مضيق تايوان وسط توتر مع الجزيرة، بعد يوم من زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون للولايات المتحدة ولقائها رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي.

وقال الجيش – في بيان – إنه يجري تدريبات استعداد قتالية في مضيق تايوان من 8 إلى 10 أبريل الجاري.

وأضاف أن المناورات تعد “تحذيرًا شديدًا” لمن أسماهم الإنفصاليين التايوانيين بسبب “تواطؤهم مع قوى خارجية”.

كانت الصين قد أجرت مناورات عسكرية حول تايوان في أغسطس الماضي عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 3 سفن حربية و13 طائرة صينية حول الجزيرة بعد عودة رئيسة البلاد من الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن “أربعا من الطائرات المرصودة عبرت الخط الأوسط للمضيق ودخلت الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي”.

واعتبرت الوزارة المناورات الصينية بمثابة “تهديد للاستقرار والأمن الإقليميين”. (وال)

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