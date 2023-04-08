انطلاق اجتماعات القيادات العسكرية والأمنية من شرق البلاد وغربها في بنغازي بحضور باتيلي

بنغازي 8 أبريل 2023 (وال)- انطلقت مساء الجمعة بقاعة فندق “جليانا” في بنغازي، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية عن المنطقتين الشرقية والغربية، بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وفي كلمة وجهّها إلى المشاركين، طالب باتيلي القيادات العسكرية والأمنية المجتمعة في مدينة بنغازي، ببذل كل ما بوسعهم من جهود والعمل على الوصول إلى الانتخابات، معبّرا عن أمله في الوصول إلى توافقات وتقدمّ حقيقي.

ويأتي لقاء بنغازي بعد نحو أسبوعين من اجتماع مماثل في العاصمة طرابلس، اتفق خلاله المشاركون على “رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، و”مواصلة العمل على طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، ونبذ الإقتتال والعنف بكافة أشكاله، إلى جانب إيجاد حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات.(وال)

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