ليبيا نيوز

مخاطبا القيادات العسكرية من شرق البلاد وغربها المجتمعين في بنغازي باتيلي : آمل أن تكونوا قادرين خلال هذا الاجتماع على المضي قدمًا نحو اعتماد ميثاق شرف يرسم معالم بيئة سياسية مواتية، تلتزم بتأمين انتخابات حرة ونزيهة في عام 2023 وبتأييد نتائجها.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 مخاطبا القيادات العسكرية من شرق البلاد وغربها المجتمعين في بنغازي باتيلي :  آمل أن تكونوا قادرين خلال هذا الاجتماع على المضي قدمًا نحو اعتماد ميثاق شرف يرسم معالم بيئة سياسية مواتية، تلتزم بتأمين انتخابات حرة ونزيهة في عام 2023 وبتأييد نتائجها.

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وكالة الأنباء الليبية

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تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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