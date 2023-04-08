مخاطبا القيادات العسكرية من شرق البلاد وغربها المجتمعين في بنغازي باتيلي : آمل أن تكونوا قادرين خلال هذا الاجتماع على المضي قدمًا نحو اعتماد ميثاق شرف يرسم معالم بيئة سياسية مواتية، تلتزم بتأمين انتخابات حرة ونزيهة في عام 2023 وبتأييد نتائجها.
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وكالة الأنباء الليبية
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