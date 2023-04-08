ليبيا نيوز

لافــروف يفسر عبارته التي جعلت “العـالم يرتجـف”

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بتوضيح ما كان يقصده بعبارة “لم يبق من الانتظار إلا القليل”، والتي قالها في سياق العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عن معنى هذه العبارة، التي بسببها “ارتجف العالم”، أجاب الوزير لافروف: “لقد قصدت ذلك. كنت أعني فيها أن الحقيقة ستسود حتما على أي حال، ولا يوجد شك في ذلك”.

يشار إلى أن لافروف، كان قد قال في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، إن موسكو وواشنطن تتواجدان في “مرحلة ساخنة من الحرب”، لأن الجيش الأوكراني يستخدم الأسلحة الأمريكية ضد الروس. وذكر أن واشنطن تزود كييف أكثر فأكثر بمنظومات قتالية ذات مدى أبعد وفتاكة بشكل أكبر.

وأضاف لافروف، أن موسكو “لا تفقد الأمل في العقل الواعي لدى الأمريكيين وأنهم سيستأنفون الحوار بشكل ما.. لم يبق من الانتظار إلا القليل”.

المصدر: نوفوستي

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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