ليبيا نيوز

مخاطبا اجتماعات القيادات العسكرية من شرق والبلاد وغربها في بنغازي باتيلي : دعونا نغلق كل أبواب الصراع ونفتح بوابات الحوار والبناء والمصالحة على مصراعيها.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 مخاطبا اجتماعات القيادات العسكرية من شرق والبلاد وغربها في بنغازي باتيلي : دعونا نغلق كل أبواب الصراع ونفتح بوابات الحوار والبناء والمصالحة على مصراعيها. 

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وكالة الأنباء الليبية

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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