مخاطبا اجتماعات القيادات العسكرية من شرق والبلاد وغربها في بنغازي باتيلي : دعونا نغلق كل أبواب الصراع ونفتح بوابات الحوار والبناء والمصالحة على مصراعيها.
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وكالة الأنباء الليبية
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