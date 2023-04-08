ليبيا نيوز

باتيلي : اجتماعات القيادات العسكرية والامنية من شرق البلاد وغربها في بنغازي تعد رمزا لوحدة ليبيا الجديدة و سيادتها.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 باتيلي : اجتماعات القيادات العسكرية والامنية من شرق البلاد وغربها في بنغازي تعد رمزا لوحدة ليبيا ،الجديدة و سيادتها. 

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وكالة الأنباء الليبية

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تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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