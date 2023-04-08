باتيلي : اجتماعات القيادات العسكرية والامنية من شرق البلاد وغربها في بنغازي تعد رمزا لوحدة ليبيا ،الجديدة و سيادتها.
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وكالة الأنباء الليبية
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باتيلي يصف اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق البلاد وغربها في بنغازي بأنه رمز لوحدة ليبيا الجديدة وسيادتها .
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
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