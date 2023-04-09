وزير خارجية تونس : ملتزمون بتسهيل الحوار بين الليبيين ولن نكون عاملا مزعزعا للاستقرار في ليبيا .

تونس 08 ابريل 2023م (وال ) – جدد وزير الخارجية التونسي ” نبيل عمار ” التزام بلاده بتسهيل الحوار بين الليبيين ولعب دور الوسيط بينهم ، مؤكدا بأن بلاده لن تكون عاملا مزعزعا للاستقرار في ليبيا .

وقال عمار في تصريحات صحفية اليوم ” نحن مع كل ما يمكن أن يكون لصالح إنهاء الصراع في ليبيا ” مشيرا إلى التزام تونس بتسهيل الحوار بين الليبيين ولعب دور الوسيط بينهم.

وبخصوص رغبة تونس في أخذ زمام المبادرة بشأن الملف الليبي، قال ” عمار “: عندما يحين الوقت سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أي مبادرة مناسبة.

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