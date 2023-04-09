الدبيبة : الليبيون أصبحوا أكثر قوة في مواجهة مشاريع التمديد والالتفاف على ارادته.

مصراته 08 ابريل 2023م (وال)- أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” بالجهود التي يبذلها رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” وباقي زملائه في المجلس للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

وقال ” الدبيبة ” – في كلمة له خلال ترأسه مساء اليوم السبت اجتماع مجلس الوزراء العام الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة بحضور رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي – إن المجلس الرئاسي رئيسا وأعضاء لهم مواقف وطنية ونبيلة مساندة لمسار المصالحة الوطنية في البلاد وحفاظهم على عدم تصعيد حدة الخلافات بين مختلف الأطراف السياسية في ليبيا.

كما رحب رئيس الحكومة بالجهود التي يبذلها محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” وتعاونه مع الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكدا بأن المحافظ أبدى التزاما واضحا بان يكون المصرف المركزي في اعلى مستويات الايجاب لتطلعات الشعب الليبي في انتعاش الوضع الاقتصادي ومواصلته الالتزام بسياسات الإفصاح والشفافية.

ودعا ” الدبيبة ” بان تكون كل الاسر الليبية في خير وسلام في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المستقر في البلاد، مجددا حرص حكومة الوحدة الوطنية على أداء التزاماتها وواجباتها لخدمة الليبيين وتهيئة الأجواء لإقامة العملية الانتخابية.

وأكد أن الليبيين جميعا سيواجهون كافة مشاريع التقسيم المشبوهة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية في ليبيا تتطلب ان يواصل الجميع تمسكهم بخيار السلام والوئام لتحقيق التنمية وتعزيز فرص إقامة الانتخابات والقبول بنتائجها.

وعبر ” الدبيبة ” عن تطلع حكومة الوحدة الوطنية بان تقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسار اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) للحفاظ على الاستقرار ومنع العودة للحرب .

وقال إن الليبيين أصبحوا اليوم أكثر وعيا وأكثر قوة في مواجهة مشاريع التمديد والالتفاف على ارادتهم.

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