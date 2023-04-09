غرق ( 24 ) مهاجرًا في المياه قبالة تونس خلال يومين.

تونس 09 أبريل 2023 م ( وال ) – لقي ما لا يقل عن 24 مهاجرًا مصرعهم في محاولة لهم للعبور إلى أوروبا على مدار يومين عندما غرقت قواربهم المكتظة و ألهشه.

وأعلن مكتب المدعي العام لمدينة صفاقس الساحلية التونسية أن خفر السواحل التونسي انتشل جثث أربعة مهاجرين ، أمس، وتم إنقاذ 36 مهاجرًا وفقد ثلاثة آخرون.

وقال فوزي المصمودي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في صفاقس، إن 20 مهاجرًا من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء لقوا مصرعهم قبل ذلك بيوم عندما غرق قاربهم على بعد نحو 56 كيلومترًا من صفاقس، وأنقذ 17 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، وانتشل اثنان من الناجين من المياه وهما في حالة حرجة.

كما اعترض خفر السواحل العديد من القوارب المحملة بالمهاجرين يومي الجمعة والسبت.

ولقي 132 مهاجرًا مصرعهم أو اختفوا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.