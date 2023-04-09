أمريكا والامم المتحدة يشيدان باجتماع لجنة (5+5 ) والقادة العسكريين والأمنيين ببنغازي .

طرابلس 9 ابريل 2023 م ( وال ) – أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة الأمنيين والعسكرييين في مدينة بنغازي

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جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند” خلال محادثة هاتفية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي

وقال نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر موقعها بتويتر “سعدت بالتحدث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي اليوم. شكرته على جهوده لتعزيز التوافق الوطني حول الانتخابات في ليبيا”.

وأضاف نورلاند “أشدنا أيضا بالقادة العسكريين والأمنيين الذين التقوا في بنغازي ليؤكدوا مرة أخرى التزامهم بسيادة ليبيا واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات ومغادرة المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب.”

واختتم اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية اجتماعها في بنغازي، حيث تمّ التأكيد على تقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات.

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