حالة الطقس: تميل الأجواء للاستقرار على المناطق الغربية بينما تبقى غائمة على معظم المناطق الشرقية

طرابلس 09 ابريل 2023 م (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع للسحب واستقرار في الطقس على مناطق غرب ليبيا ببقاء الأجواء غائمة على معظم المناطق الشرقية، وتكون الاجواء دافئة على المناطق الجنوبية.

وأوضح المركز أن مناطق راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة؛ تكون السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الثلاثاء، مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-22) مْ.

وتشهد مناطق الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر للسحب اليوم على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر، وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء على أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية الي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15-20) مْ, وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء .

وتكون السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العالية على مناطق الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29 )مْ.

أما مناطق الواحات- السرير-تازربو-الكفرة فتكون السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الواحات – السرير وتازربو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الواحات ، والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ((26-30 مْ، وتسجل اليوم على الكفرة (37)مْ, وتسجل انخفاض من يوم الغد.

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