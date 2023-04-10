الرئاسي يبحث مع وزارة العدل مسألة تأخير إصدار الأحكام القضائية وأوضاع السجون

طرابلس 09 أبريل 2023 (وال) – اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الأحد، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم.

وبحث الجانبان أوضاع السجون ومسألة تأخر الأحكام والتي تسهم في بقاء السجناء فترات أطول دون محاكمة.

وشدد اللافي على ضرورة ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية واحترام حقوقهم الأساسية، والإسراع في عرض قضاياهم على القضاء.

وأكدت وزيرة العدل التزام حكومتها بتحسين أوضاع السجناء، والتعامل مع قضاياهم في الوقت المناسب، والعمل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الأحكام الجنائية.

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