ليبيا نيوز

مديرية أمن طرابلس تنشر صورا لعدد من النساء المقبوض عليهن بتهمة ممارسة التسول خلال شهر رمضان.

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 09 ابريل 2023م(وال)- أكدت مديرية أمن طرابلس استمرارها في تنفيذ حملتها لمكافحة ظاهرة التسول. 

وقالت المديرية في بيان عبر حسابها على فيسبوك إن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة ظاهرة التسول التي لا تزال حاضرة في الأسواق وإشارات المرور وأمام المساجد، لا سيما خلال هذه الأيام في شهر رمضان المبارك وموسم الأعياد.

وأوضحت أن المتسولين في الغالب وفي معظم تقارير الضبطيات نجدهم ينتحلون شخصية المواطن الليبي بارتداء الزي التقليدي سواء النسائي “الفراشية” أو رجالي “البدلة العربية”، إلا أن جهود الحملة لا زالت مستمرة.

ونشرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها الرسمية مجموعة من الصور لعدد من النساء المقبوض عليهن لممارسة التسول خلال شهر رمضان المبارك.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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