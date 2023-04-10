ليبيا نيوز

بن قدارة يبحث مع شركة الخليج العربي للنفط الصعوبات التي تواجه رفع مستويات الإنتاج بجميع الحقول التابعة لها.

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 09 ابريل 2023م ( وال ) – زار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة “اليوم الاحد شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، بهدف متابعة سير العمل وبحث الصعوبات التي تواجه الشركة، لرفع مستويات الإنتاج بجميع الحقول التابعة لها. 

وعقد على هامش هذه الزيارة اجتماع ضم رئيس لجنة الإدارة بالشركة ” محمد بالقاسم بن شتوان “واعضاء لجنة الإدارة بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للشركة عبر حسابها بموقع ” فيسبوك “.

وتناول الاجتماع القضايا والملفات المتعددة ومنها دعم الشركة والعمل علي تسوية الديون المستحقة على الشركة من أجل تحفيز وتشجيع الشركات ودعم المستخدمي وتوفير المناخ الملائم لهم.

 …(وال)…

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وكالة الأنباء الليبية

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