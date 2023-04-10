كوريا الجنوبية تطلق فرقاطة بقدرات متطورة ضد الغواصات.

سيئول 10 أبريل 2023 ( وال ) – تطلق كوريا الجنوبية اليوم الاثنين فرقاطة جديدة تزن 3,600 طن مزودة بقدرات معززة مضادة للغواصات والطائرات.

وقالت القوات البحرية ووكالة شراء الأسلحة الحكومية ، بحسب وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، إنه من المقرر إقامة مراسم إطلاق فرقاطة “تشونغنام”، والتي سميت على الإقليم الأوسط، في حوض بناء سفن للصناعات الثقيلة في أولسان، على بعد 410 كيلومترات جنوب شرق سيئول.

وتعد السفينة التي يبلغ طولها 129 مترًا، أول سفينة يتم بناؤها كجزء من برنامج اقتناء الفرقاطة لكوريا الجنوبية، والذي يحمل الاسم الرمزي “FFX Batch-III”، وتخطط كوريا الجنوبية بموجبه لبناء 6 فرقاطات يبلغ وزنها 3,600 طن لتحل محل الفرقاطات والطرادات القديمة.

والسفينة مجهزة بمدفع 5 بوصات وصواريخ موجهة مضادة للسفن، وقذائف تكتيكية موجهة من سفينة إلى أرض، وطوربيدات بعيدة المدى مضادة للغواصات، بالإضافة إلى نظام رادار متعدد الوظائف محلي قادر على كشف وتتبع أهداف متعددة من جميع الاتجاهات.

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