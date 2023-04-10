وزارة التعليم العالي تُعلن فتح التقدم للمنح الدراسة المقدمة من البنك الدولي للتنمية

طرابلس 10 أبريل 2023 (وال)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح التقدم للمنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة لبحوث الدكتوراه ومابعد الدكتوراه للعام الجامعي 2023 – 2024.

ودعت الوزارة – عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك – الراغبين في الاستفادة من هذه المنح الإطلاع على التفاصيل والتعليمات الخاصة بها من خلال الرابط التالي:

www.isdb.org/scholarships

وأوضحت الوزارة في إعلانها للإطلاع على معايير القبول وبرنامج الدراسة والوثائق المطلوبة ومواعيد التقدم، لا يتم إلا عن طريق الموقع الإلكتروني السابق على شبكة المعلومات الدولية، مشيرة إلى أن آخر يوم للقبول هو 30 أبريل 2023. (وال)

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