وزارة التعليم العالي تعلن فتح التقدم للمنح الدراسة المقدمة من البنك الدولي للتنمية .

طرابلس 10 ابريل 2023 م ( وال ) – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح التقدم للمنح الدراسية المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة لبحوث الدكتوراه ومابعد الدكتوراه للعام الجامعي 2023 ، 2024 .

ودعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك الراغبين في الاستفادة من هذه المنح الاطلاع على التفاصيل والتعليمات الخاصة بها من خلال الرابط التالي .

www.isdb.org/scholarships

وأوضحت الوزارة في اعلانها للا طلاع على معايير القبول وبرنامج الدراسة والوثائق المطلوبه ومواعيدالتقدم ليتم الا عن طريق الموقع الالكتروني السابق على شبكة المعلومات الدولية ، مشيرة إلى أن آخر يوم للقبول هو 30 ابريل 2023 .

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