ليبيا نيوز

وزارة التعليم العالي تعلن فتح التقدم للمنح الدراسة المقدمة من البنك الدولي للتنمية .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 ابريل 2023 م ( وال ) – أعلنت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح التقدم للمنح الدراسية المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة لبحوث الدكتوراه ومابعد الدكتوراه للعام الجامعي 2023 ، 2024 .

 ودعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك الراغبين في الاستفادة من هذه المنح الاطلاع على التفاصيل  والتعليمات الخاصة بها من خلال الرابط التالي .

www.isdb.org/scholarships

 وأوضحت الوزارة في اعلانها للا طلاع على معايير القبول وبرنامج الدراسة والوثائق المطلوبه ومواعيدالتقدم ليتم  الا عن طريق الموقع الالكتروني السابق على شبكة المعلومات الدولية ، مشيرة إلى  أن آخر يوم للقبول هو 30 ابريل 2023 . 

….( وال ) ……

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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