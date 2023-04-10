الرئيس الفرنسي يدعو أوروبا إلى عدم التبعية لأمريكا

باريس 10 أبريل 2023 م ( وال ) قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، إنه يجب على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة، وأن تتجنب مواجهة محتملة مع الصين بشأن تايوان. وحث ماكرون الأوروبيين على تقليل اعتمادهم على الدولار الأمريكى خارج “الحدود الإقليمية”.

واعتبر في حديث مع عدد من الصحفيين، ، أنه على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة، وأن تتجنب مواجهة محتملة مع الصين بشأن تايوان. وحذر ماكرون من أن أكبر خطر تواجهه أوروبا هو التورط في أزمات لا علاقة لها بها، بحسب ما نقلت عنه مجلة «بوليتيكو». وشدد على وجوب أن تقاوم الدول الأوروبية الضغوط التي تسعى لتحويلها إلى تابعة لأمريكا.

مجددا تأكيده على نظرية «الحكم الذاتي الإستراتيجي» لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح «قوة عظمى ثالثة».وتعهد ماكرون في نهاية زيارته للصين، إلى جانب نظيره الصيني شي جين بينغ في إعلان مشترك ، بالعمل معاً من أجل «مؤازرة كل الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا»