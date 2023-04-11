ليبيا نيوز

أعضاء المجلس الاعلى للإدارة المحلية يناقشون موضوع صيانة موانئ الصيد وتأهيلها .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10أبريل 2023 ( وال )- عقد أعضاء المجلس الاعلى للإدارة المحلية اليوم الاثنين اجتماعا مع وزير الثروة البحرية ” عادل سلطان” ، بحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت ” .

      ويأتي هذا الاجتماع لتضمين احتياجات البلديات ضمن خطط عمل الوزارات والاجهزة التنفيذية من أجل معالجة المختنقات التي تواجه البلديات وتقع ضمن اختصاصات الوزارات .

     وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة موضوع صيانة موانئ الصيد وتأهيلها ، لتلبية احتياجات الصيادين والوقوف على متطلباتهم ، بالاضافة إلى الاهتمام بالمشروع الوطني للزراعات المائية والذي يخص البلديات غير الشاطئية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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