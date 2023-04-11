شركة الكهرباء تستعد لتركيب محول كهربائي بمحطة زوارة .

طرابلس 10 ابريل 2023 م (وال) – يستعد فريق إدارة التركيبات العامة بالشركة العامة للكهرباء، لتركيب محول كهربائي بمحطة زوارة جهد «30/220 ك . ف» سعة 63 ميغا فولت – أمبير ، وذلك في أطار سعي مجلس إدارة الشركة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

وقالت مصادر الشركة إن المحول سيساهم في تحسين الجهد ومعالجة كافة المختنقات التي تطرا على الشبكة الكهربائية ، والقضاء على تذبذب التيار الكهربائي الحاصل بالمنطقة نتيجة ارتفاع الأحمال .

وأشارت المصادر إلى أن المحول جرى نقله من محطة العجيلات ليتم بعدها وضعه على القاعدة المخصصة له تمهيداً للبدء في تركيبه وشحنه من قبل الفنيين والمهندسين العاملين بإدارة التركيبات العامة .

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