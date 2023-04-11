ليبيا نيوز

شركة الكهرباء تستعد لتركيب محول كهربائي بمحطة زوارة .

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   طرابلس 10 ابريل 2023 م (وال) – يستعد فريق إدارة التركيبات العامة بالشركة العامة للكهرباء، لتركيب محول كهربائي بمحطة زوارة جهد «30/220 ك . ف» سعة 63 ميغا فولت – أمبير ، وذلك في أطار  سعي مجلس إدارة الشركة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

   وقالت مصادر الشركة إن المحول سيساهم في تحسين الجهد ومعالجة كافة المختنقات التي تطرا على الشبكة الكهربائية ، والقضاء على تذبذب التيار الكهربائي الحاصل بالمنطقة نتيجة ارتفاع الأحمال .

      وأشارت المصادر إلى أن المحول جرى نقله من محطة العجيلات ليتم بعدها وضعه على القاعدة المخصصة له تمهيداً للبدء في تركيبه وشحنه من قبل الفنيين والمهندسين العاملين بإدارة التركيبات العامة .

   …( وال )…

  

 

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وكالة الأنباء الليبية

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