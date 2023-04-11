ليبيا نيوز

اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تقدم إحاطة للمنفي حول تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 ابريل 2023م(وال)- قدم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إحاطة للقائد الأعلى رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” حول تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي . 

وأكدت اللجنة خلال اللقاء الذي عقد في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع ” عبدالحميد الدبيبة ” ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن ” محمد الحداد “، أهمية التنسيق والتشاور والدعم من جانب القائد الأعلى للجيش الليبي.

واستمع الحاضرون لملاحظات الرئيس والنائب بالمجلس المتعلقة بالاجتماعات العسكرية الأخيرة وقدموا إجابات عن تساؤلات القائد الأعلى المتعلقة بمستجدات عمل اللجنة وسُبل دعمها.

وناقش الاجتماع مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن، واستعرض السيد رئيس الأركان خلاله آخر المستجدات في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

..(وال)…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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