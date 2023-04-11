العابد يبحث مع رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب تنظيم سوق العمل الليبي.

طرابلس 10 أبريل 2023م (وال) ـ استعرض وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، اليوم الاثنين مع رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، عدد من المواضيع أبرزها ملف تنظيم سوق العمل.

وناقش الجانبان خلال لقاء عقد بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس، الحملات التفتيشية التي أطلقتها الوزارة في كل البلديات بالتعاون مع إدارة مباحث الجوازات، بهدف حصر العمالة الأجنبية في ليبيا وتنظيمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

كما استعرض اللقاء، الآليات المتبعة فيما يتعلق بمنح إجراءات الإقامة وتأشيرات الدخول والعمل بعد ما تم تفعيل منصة “وافد”، إضافة إلى مناقشة التسهيلات الخاصة بمشروع طريق الدائري الثالث بطرابلس لتسهيل دخول العمالة المصرية لما يمثله هذا المشروع من أهمية استراتيجية.