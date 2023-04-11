مدعومة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب : وصول الدفعة الأولى من الأعلاف الحيوانية إلى مدينة سرت.

سرت 10 أبريل 2023 م(وال) ـ وصلت إلى مدينة سرت الدفعة الأولى من الاعلاف المدعومة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب والمخصصة للمنطقين الوسطى الغربية.

وقال رئيس لجنة الاشراف على توزيع الاعلاف المدعومة “خالد اشغيب” لمراسل وال إن كمية تقدر بنحو (4000) طن من الاعلاف الحيوانية وصلت إلى مخازن اللجنة بمدينة سرت قادمة من المخازن الرئيسية للإعلاف بنغازي، مشيرا إلى أن مخصص المنطقة الوسطى الغربية التي تضم 69 بلدية تبلغ نحو 30 ألف طن.

وأوضح “اشغيب” أنه سيتم توزيع المخصص من الاعلاف على المربين عن طريق الجمعيات الزراعية والمربين بالبلديات بالتنسيق مع مسؤولي قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية في كل بلدية وبسعر 100 دينار للقنطار الواحد.

وبحسب “أشغيب” فقد خصص للإبل والابقار (21) كيلوجرام للرأس الواحد أما بالنسبة للأغنام فقد خصص لها (7) للرأس وسيتم توزيع المخصصات على ثلاثة دفعات.

ودعا “اشغيب” منسقي قطاعات الزراعة في البلديات الغربية والوسطي بالتواصل مع اللجنة بمقرها الحالي بمدينة سرت لاستلام مخصصات كل بلدية.