بلدية سرت: تواصل أعمال تنفيذ مشروع اول جسر للمشاة بالطريق الساحلي المزدوج .

سرت 10 ابريل 2023 م (وال) – أفادت ادارة الإعلام ببلدية سرت بتواصل أعمال تنفيذ مشروع اول جسر للمشاة بالطريق الساحلي المزدوج، وذلك ضمن ثلاثة جسور مشاة بالمدينة تمولها الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وتنفذها شركة القلتا المتخصصة.

وأوضحت مصادر من الإدارة لمراسل (وال) أن بعض من المشاريع التي تنفذ برعاية المجلس البلدي وبتمويل من الحكومة التابعة لمجلس النواب قد تم إنجازها ومنها تحت الانجاز من بينها مشروع تهيئة جزيرة دوران ابوهادي ، ومشروع تهيئة وتطوير جزيرة دوران طريق المزدوج السواوة ، وصيانة وتطوير منتزهات بسرت وكذلك مشروع تركيب إنارة وابراج بالتقاطعات والشوارع الرئيسية بالمدينة .

وأشار إلى أن المواقع التي استكملت صيانتها بالكامل كانت تعاني من تصدعات، وأضرار مند سنوات عديدة ومنها المجمع الاداري الحكومي المكون من أربعة طوابق ومباني جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجوازات والجنسية.

(وال)