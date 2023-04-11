باتيلي : الدبيبة أكد لي دعمه لجهود الأمم المتحدة في المسار الأمني وإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام في ليبيا .

طرابلس 10 ابريل 2023 م (وال) – كشف المبعوث الأممي لليبيا ” عبد الله باتيلي ” أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ” أكد له دعمه لجهود الأمم المتحدة في المسار الأمني وإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام في ليبيا.

وقال ” باتيلي ” في تغريدة له بتويتر “في لقائي اليوم الاثنين برئيس الوزراء ” عبد الحميد الدبيبة” ووزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” وعدد من وزراء الدولة، أطلعتهم على نتائج زيارتي إلى السودان وتشاد والنيجر بشأن اخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية”.

وأضاف قائلا لقد (شددتُ على أن الانتخابات مطلب للشعب الليبي، ويجب على جميع القادة الليبيين الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها هذا العام).

(وال)