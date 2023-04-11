انطلاق أعمال لجنة صياغة الدستور الانتقالي في السودان.

الخرطوم 11 أبريل 2023 م ( وال ) – انطلقت اليوم بالخرطوم، أعمال لجنة صياغة الدستور الانتقالي في السودان، ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتي تستند في أعمالها على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، والتوصيات التي نتجت عن الورش التي انعقدت حول الدستور، إضافة إلى توصيات مؤتمرات وورش القضايا الخمسة في الاتفاق السياسي الإطاري، وعلى المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي النهائي.

وتتكون اللجنة من أربعين خبيراً وخبيرة من الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات وممثلين عن القوى الموقعة المدنية والعسكرية.

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