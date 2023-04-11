السعودية تعلن جاهزيةَ الخطة المُعدَّة للمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان.

مكة المكرمة 11 أبريل 2023 م ( وال ) – أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيةَ خطتها المُعدة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى التيسير على قاصدي المسجد الحرام لأداء اَلنُّسُك والصلوات بكل سكينة واطمئنان.

وأشارت، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن عدد المصلين والمعتمرين وصل إلى أكثر من 950 ألف مصلٍّ ومعتمرٍ يوميًّا من بداية رمضان.

وذكرت أنها ستكثف عمليات التطهير والتعقيم،إذ سيتمُّ غسيل المسجد الحرام 10 غسلات يوميًّا يقوم بها أكثر من 4000 عامل وعاملة، مبينة أنه كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 80 ألف لتر من المطهرات، و1600 لتر من المعطرات.

وأوضحت أنه تم تجهيز أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، كما جرى توزيع أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إن مياه زمزم يتم توريدها للمسجد النبوي بمعدل يصل إلى 400 طنًّا يوميًّا خلال شهر رمضان، لافتة إلى أنه يشرف على تنظيم أعمال السقيا بالمسجد 520 موظفًا وعاملًا ومشرفًا.

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