النفط يرتفع مع ترقب التجار لبيانات أوبك وتوقعات "الطاقة الأميركية" .

نيويورك 11 ابريل 2023 م (وال) —- انتعش سعر خام النفط من أدنى مستوى له في 15 شهراً في مارس مع تلاشي المخاوف بشأن أزمة مصرفية، وتراجع المخزونات الأميركية، وخفض “أوبك” وحلفاؤها الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك اضطرابات في الإمداد، بما في ذلك وقف تدفق النفط عبر الأنابيب من العراق إلى تركيا . وفق وكالة بلومبيرغ .

وأضافت الوكالة ان إدارة معلومات الطاقة الأميركية ستكشف عن توقعاتها قصيرة المدى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر أيضاً أن تصدر منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط “أوبك” ؛ و”وكالة الطاقة الدولية” تقارير شهرية هذا الأسبوع .

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