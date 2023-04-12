شركة الكهرباء تعلن وصول معدات وقطع غيار إلى محطتي شمال بنغازي والزهراء.

طرابلس 11 أبريل 2023م (وال) ـ أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء وصول شحنة معدات وقطع غيار إلى محطتي شمال بنغازي والزهراء موردة من شركة “سيمنس” الألمانية.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن شحنة تحوي (52) طردا وصلت إلى موقع محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة عبر مطار معيتيقة الدولي، مشيرة إلى أن الشحنة مكملة لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بالمحطة.

كما وصلت إلى موقع محطة الزهراء معدات خاصة بالوحدة الغازية الثانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد من قبل شركة سيمنس الألمانية.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاعمال تأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة لرفع كفاءة الإنتاج من أجل دعم الشبكة الكهربائية وتحسين اداء عملها وكفاءتها.