الحداد يثني على جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

طرابلس 11 أبريل 2023م (وال) ـ استعرض رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” مع رؤساء الأركان النوعية، ورؤساء الهيئات عدد من المواضيع المتعلقة بتنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجه هذا العمل، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها.

وأشاد “الحداد” خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بحضور عدد من مديري الإدارات، بمجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

ووجّهه “الحداد” المجتمعين بضرورة العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية بالمستوى الذي يليق بها وذلك بالتدريب والتنظيم الجيد.

من جهته، قدّم عضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء ركن ” الفيتوري غريبيل”، إحاطة حول الاجتماعات التي عقدت في تونس وطرابلس وبنغازي برعاية الأمم المتحدة.