بلدية طرابلس المركز توفّر نقل مجاني للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة.

طرابلس 11 أبريل 2023م (وال) ـ أعلنت بلدية طرابلس المركز تخصيص سيارات لنقل المسنين وذوي الإعاقة بالمجان للتسوق في شارع الجرابة بالعاصمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها على “فيسبوك” أنها تعتزم بالتعاون مع شركة (sixt) لتأجير السيارات تخصيص (4) محطات لسيارات خاصة بالنقل المجاني لذوي الإعاقة وكبار السن والعاجزين عن الحركة وذلك لمساعدتهم على الوصول إلى المحلات بشارع الجرابة الذي يعتبر من أهم الشوارع التجارية للتسوق وشراء ملابس العيد.

وكانت مديرية أمن طرابلس، قد قررت قفل شارع جرابة أمام الحركة المرورية ابتداءً من وقت المغرب إلى صلاة الفجر طيلة شهر رمضان المبارك.

وارجعت المديرية هذه الخطوة إلى حركة السير الكثيفة التي تهدها بعض شوارع العاصمة هذه الأيام لشراء احتياجات عيد الفطر المبارك.