السني يبحث مع نظيره الروسي دور روسيا في دعم الاستقرار في ليبيا.

نيويورك 12 أبريل 2023م (وال) ـ التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “الطاهر السني” المندوب الروسي “فاسيلي نبينزيا” في نيويورك اليوم الأربعاء.

وقال “السني” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن اللقاء يأتي في إطار رئاسة ‎روسيا لمجلس الأمن هذا الشهر وقبيل الجلسة الخاصة بليبيا يوم 18 أبريل.

وأضاف السني أن اللقاء تناول تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية.

كما بحث الجانبان دور روسيا المحوري الذي يمكن أن تلعبه لدعم الاستقرار في ليبيا، وأهمية العمل المشترك لدعم إرادة الليبيين للخروج من الأزمة وإنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية، بحسب السني.