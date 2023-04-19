بوريطة: إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات هو الحل الوحيد لسلام دائم في ليبيا

طرابلس 19 أريل 2023 (وال)- قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الثلاثاء، إن التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة هو الحل الوحيد نحو سلام دائم.

واعتبر بوريطة – في مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي حول المصالحة الوطنية في ليبيا – أن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو الكفيل بتشكيل حكومة شرعية منتخبة.

وأعرب وزير الدبلوماسية المغربية خلال مداخلته التي ألقاها بالنيابة عنه مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، عن أمله بأن يكون مؤتمر المصالحة الوطنية الذي يعتزم الاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي عقده في طرابلس، مناسبة لتعزيز التوافق بين الفرقاء الليبيين، مجددًا دعم بلاده للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي ورئيس جمهورية الكونغو في هذا الشأن.

وشدد بوريطة في كلمته حول المصالحة الوطنية في ليبيا على أن موقف المغرب من القضية الليبية يظل ثابتَا وواضحَا، قوامه تقديم كل أوجه الدعم حتى تصبح ليبيا دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي، في إطار من الوحدة والعمل لما فيه مصلحة الشعوب المغاربية الخمسة، حيث تعتبر المغرب ليبيا شريكا أساسيًا في بناء الاتحاد المغاربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية في الإندماج والتنمية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال