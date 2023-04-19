تفعيلا للعمل العقاري الجزئي ادارتا التسجيل العقاري ترهونة ومصراتة تصدران أول شهادة عقارية .

طرابلس 19 ابريل 2023 (وال)- أكد مكتب الاعلام بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق أنه بناء على التعميم رقم ” 1 ” لسنة 2023م الصادر عن رئيس مصلحة التسجيل العقاري بشأن تفعيل العمل العقاري جزئيًا أصدرت ادارتا التسجيل العقاري ترهونة ومصراتة أول شهادة عقارية .

واوضح المكتب ان قرار التفعيل الجزئي لا يشمل انتقال الملكية العقارية أو أي تسجيلات جديدة للعقار ويقتصر علي منح الشهائد والخرائط والصور الضوئية للملفات العقارية للكراسات المسجلة قبل صدور قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011م .

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