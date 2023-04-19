ليبيا نيوز

تفعيلا للعمل العقاري الجزئي ادارتا التسجيل العقاري ترهونة ومصراتة تصدران أول شهادة عقارية .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 19  ابريل 2023 (وال)- أكد مكتب الاعلام بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق أنه بناء على التعميم رقم  ” 1  ” لسنة 2023م الصادر عن رئيس مصلحة التسجيل العقاري بشأن تفعيل العمل العقاري جزئيًا  أصدرت ادارتا التسجيل العقاري ترهونة ومصراتة  أول شهادة عقارية .

واوضح المكتب ان قرار التفعيل الجزئي لا يشمل انتقال الملكية العقارية أو أي تسجيلات جديدة للعقار ويقتصر علي منح الشهائد والخرائط والصور الضوئية للملفات العقارية للكراسات المسجلة قبل صدور قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011م .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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