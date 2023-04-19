المفوضية الأوروبية تُحيل البرتغال وسلوفاكيا إلى محكمة العدل التابعة لها لعدم تطبيق القواعد التجارية بشكل صحيح

بروكسل 19 أبريل 2023 (وال)- قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إحالة البرتغال وسلوفاكيا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي؛ لعدم تطبيق القواعد التجارية بشكل صحيح بموجب توجيه الدفع المتأخر في لوائح الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن المفوضية قررت إحالة سلوفاكيا إلى محكمة العدل الأوروبية؛ بسبب التأخير المفرط في دفع فواتير العديد من السلع للمستشفيات العامة للموردين.

كما تمت إحالة البرتغال إلى محكمة العدل لفشلها في السداد في الوقت المحدد من عدة مستويات حكومية.

المفوضية – ذكرت في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي – أن المدفوعات المتأخرة لها تأثير سلبي على الشركات، لأنها تقلل من سيولة الشركات وتمنع النمو وتعوق المرونة وربما تعرقل الجهود المبذولة لتصبح أكثر اخضرارًا ورقمية.

كما أوضحت المفوضية في بيانها أن المدفوعات المتأخرة لها تأثير سلبي على الشركات لأنها تقلل من سيولة الشركات، وتعوق النمو، وتعوق المرونة، حيث تعتمد الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر على المدفوعات المنتظمة لتشغيل والحفاظ على العمالة، وتتطلب إدارة الدفع في الوقت المناسب من الوكالات الحكومية دفع الفواتير في غضون 30 يومًا، ومن خلال الوفاء بالمواعيد النهائية للدفع، يكون للوكالات الحكومية مدفوعات ضعيفة الثقافة في بيئة عمل جيدة مثال على التعامل معها. (وال)

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