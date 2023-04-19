شركات إنتاج القنب تنتظر موافقة الحكومة الألمانية على تقنين تعاطيه

برلين 19 أبريل 2023 ( وال ) تنتظر شركات إنتاج القنب موافقة الحكومة الألمانية على تقنين تعاطيه، حيث إن الموردين الذين سيتم اعتمادهم سيفوزون بالجائزة الكبرى.

وتستعد الشركات القادرة على تلبية الطلب المتوقع، لهذا التطور، سواء كانت ألمانية أو أجنبية.ومنذ أن قننت ألمانيا تداول القنب للأغراض الطبية عام 2017، وصل عدد المؤهلين لاستخدامه إلى نحو 300 ألف,حيث من المقرر أن يطرح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباش على البرلمان، مشروع قانون حول التقنين خلال فصل الربيع الحالي.

من جهته قال لارس مورينج رئيس شركة “إنيوا فارما” الحاصلة على ترخيص بالعمل في مجال بيع القنب الطبي بالتجزئة، إنه “يوجد حاليا قرابة أربعة ملايين مستهلك للقنب في ألمانيا”.

وتستعد الشركات القادرة على تلبية الطلب المتوقع، لهذا التطور، سواء كانت ألمانية أو أجنبية.ومنذ أن قننت ألمانيا تداول القنب للأغراض الطبية عام 2017، وصل عدد المؤهلين لاستخدامه إلى نحو 300 ألف.

كانت حكومة المستشار أولاف شولتز قد أقرت، أواخر شهرأكتوبرالماضي تشريع استهلاك القنب الهندي (الحشيش) لغايات الترفيه للبالغين، مع اشتراط حصول ألمانيا على موافقة المفوضية الأوروبية، حيث إن قوانين الاتحاد الأوروبي تجرم المخدرات بشكل عام.

وتعتبر هذه القضية من الملفات التي كانت تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الائتلاف الحاكم، الذي وصل إلى السلطة في عام 2021، بعد 16 عاماً من حكومة أنجيلا ميركل المحافظة، بقيادة المحافظين، حيث وعد الائتلاف الجديد بألمانيا أكثرَ شباباً وأكثر ليبرالية.