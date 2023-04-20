مجلس الأمن القومي الليبي يعلن رفضه لأية مشاريع تمس الأمن القومي على رأسها قضايا الهجرة

طرابلس 20 أبريل 2023 (وال) – أكد مجلس الأمن القومي الليبي على ضرورة أن تقوم كافة المنظمات الأجنبية العاملة في ليبيا باستيفاء إجراءات تسجيلها وفقاً للقوانين والتشريعات الليبية، معلنا رفضه لأية مشاريع تمس القضايا المتعلقة بالأمن القومي.

وقال المجلس في بيان إنه تابع المبادرة التي أطلقتها المنظمة الإيطالية “اراباتشي” للسلام في ليبيا، بالشراكة مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر المتوسط (سيام باري)، والتي قالت إنها تهدف إلى تعزيز قطاع الزراعة والعمالة الزراعية في فزان والمساهمة في التماسك الاجتماعي واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة المذكورة خلال اجتماعهم مع عدد من عمداء بلديات منطقة الجنوب الليبي في مدينة باري الايطالية.

ورحب المجلس بكافة المشاريع التي تهدف إلى المشاركة في تنمية بعض القطاعات المحلية في ليبيا، لكنه حذر من المشاريع التي تمس القضايا المرتبطة بالأمن القومي والسلم الاجتماعي الليبي مثل قضايا الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين، معلنا رفضه إياها.

وتهدف المنظمة الإيطالية إلى توطين المهاجرين الأفارقة في الجنوب الليبي.

ودعا المجلس كافة المؤسسات والوزارات والقطاعات الليبية إلى ضرورة توحيد الصف وعدم السماح لمثل هذه المشاريع بالعبث في مقدرات الشعب الليبي والمساس بأمنها القومي وعدم تلبية أي دعوة للمشاركة من أي دول أو منظمات أجنبية سواء في داخل ليبيا أو خارجها إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي. (وال – طرابلس).

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