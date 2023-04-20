مركز ( إسماعيل بن الأمين ) للقرآن الكريم يعلن اسماء الفائزين في مسابقة الدورة الثالثة لجائزة المركز .

طرابلس 19 ابريل 2023م ( وال )- اعلنت اللجنة المشرفة على مسابقة الدورة الثالثة لجائزة مركز إسماعيل بن الأمين للقرآن الكريم بالعاصمة طرابلس عن اسماء المتسابقين الفائزين في هذه المسابقة التي اقيمت بمركز التحفيظ خلال شهر رمضان المبارك .

وافادت اللجنة ان اعلان النتائج جرت الليلة الماضية في حفل قرآني بهيج ، وبحضور جمعٍ غفير من أهل القرآن وكبار معلّميه، ومن الذين خدموا مسيرة التعليم القرآنيّ في البلاد على المستوى الرسميّ لعقود طويلة .

وأوضحت أن التسابق شمل ثمانية جوانب ، وبمشاركة مائتين وستة وعشرين متسابقا ، بأعمار متفاوتة، تبدأ من ست سنوات وتنتهي بثلاث وعشرين سنة .

وكانت نتائجها كما يلي .

• الجانب الأول / حفظ القرآن الكريم كاملا ” معاذ عبد الرزاق فضل ” الترتيب الأول،93 في المئة ممتاز ، خمسة وعشرون ألف دينار ( 25,000 ) د.ل ، فيما تحصل ” عبد الله عمار نويدر ” على الترتيب الثاني 91 في المئة ممتاز خمسة عشر ألف دينار ،( 15,000) د.ل ، وجاء في الترتيب الثالث ” أيهم محمود العاقل “، 88 في المئة ممتاز عشرة آلاف دينار ( 10,000 ) د.ل

• الجانب الثاني : حفظ النصف الأخير من القرآن الكريم ، تحصل المتسابق ” مطاع محمد الكميشي ” على الترتيب الأول 95 في المئة ممتاز رحلة عمرة + ( 3,000) د.ل ، فيما تحصل ” صهيب فتحي كندال “على الترتيب الثاني 90 في المئة ممتاز رحلة عمرة + ( 2,000) د.ل ، وتحصل ” هارون سعيد جاب الله ” على الثالث 85 في المئة ممتاز رحلة عمرة + ( 1,000) د.ل .

• الجانب الثالث: حفظ الربع الأخير من القرآن الكريم ، تحصل المتسابق ” صفوان سلمان المزوغي ” على الترتيبالأول 94 في المئة ممتاز ( 3,000 ) د.ل + مولّد ، وتحصل ” أيوب عبدالرزاق الفقير ” على الترتيب الثاني 93 في المئة ممتاز ( 2,000 ) د.ل+ مولّد ، وتحصل ” محمودرمضان الحمروني ” على الترتيب الثالث 88 في المئة ممتاز ( 1,000) د.ل + مولّد .

• الجانب الرابع: حفظ الأجزاء الأربعة الأخيرة تحصل المتسابق ” أيهم نوري بليبلو ” على الترتيب الأول 95 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 3,000) د.ل وتحصل ” إلياس عبد الرزاق الفقير ” الثاني 94 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 2,000) د.ل ، وتحصل ” عبد الرحمن أيمن القمودي ” على الترتيب الثالث 93 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 1,000) د.ل ، وتحصل “عبد العزيز صالح القاضي ” على الثالث “مكرّر” 93 في ممتاز كوبون بقيمة ( 1,000 ) د.ل .

• الجانب الخامس: حفظ الأجزاء الثلاثة الأخيرة تحصل المتسابق ” مهاب التهامي الزيتوني ” على الترتيب الأول 95 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 3,000) د.ل وتحصل ” زيد أشرف المقرحي ” على الترتيب الثاني 93 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 2,000 ) د.ل فيما تحصل ” عبد الحميد ساسي ربّاح ” على الترتيب الثالث 92 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 1,000) د.ل .

• الجانب السادس: حفظ الجزء الأخير من القرآن الكريم ، تحصل المتسابق ” يونس الزبير أبو سبيتة ” على الترتيب الأول 95 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 2,000) د.ل ، وتحصل ” يوسف علي العاقل ” على الترتيب الثاني 94 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 1,000) د.ل والمتسابق ” عمر مختار مهنّي ” على الترتيب الثالث 93.5 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 700) د.ل

• الجانب السابع: حفظ الحزب الأخير من القرآن الكريم ، تحصل المتسابق ” إياد أبو عجيلة الشريف ” على الترتيب الأول 95 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 1,500) د.ل ، وتحصل ” مؤيّد التهامي الزيتوني ” لى الترتيب الثاني 94 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 800 ) د.ل و المتسابق “عبد المهيمن صالح القاضي ” على الترتيب الثالث 93 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 500 ) د.ل

• الجانب الثامن ، الجانب التشجيعيّ”المستوى الأول” ، حيث تحصل ” إلياس أيمن القمودي ” على الترتيب الأول 95 في المئة ممتاز ( 1000) د.ل ، والمتسابق ” يوسف أبو عجيلة الشريف ” على الترتيب الثاني 94.5 في المئة ممتاز ( 800 ) د.ل ، والمتسابق ” عبد الله محمد ناصوف ” على الترتيب الثالث 93 في المئة ممتاز ( 700) د.ل

• الجانب التاسع،الجانب التشجيعيّ”المستوى الثاني” ، حيث تحصل المتسابق ” إلياس إبراهيم بلبان ” على الترتيب الأول 93 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 600 ) د.ل ، والمتسابق ” محمد مراد كريو ” على الترتيب الثاني 92 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 500 ) د.ل والمتسابق ” عبد الرحيم محمد عقيلة ” على الترتيب الثالث 91 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 400 ) د.ل ، والمتسابق ” فارس عبد الكريم محمود فارس ” على الترتيب الثالث “مكرّر” 91 في المئة ممتاز كوبون بقيمة ( 400 ) د.ل .

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