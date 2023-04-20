وزير الاقتصاد والتجارة يتابع الاستعدادات لتنظيم الدورة ( 49 ) لمعرض طرابلس الدولي .

طرابلس 19 ابريل 2023 (وال)- قام وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” بزيارة ارض معرض طرابلس الدولي وذلك للاطلاع على سير عمل وتجهيزات صالات العرض وتطوير البنية التحتية وفق الشروط والمواصفات القياسية استعدادا لتنظيم الدورة ” 49 ” للمعرض .
وتم على هامش الزيارة اطلاق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعرض ضمن خطة التحول الرقمي لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها .
وأشار رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ” عصام العول ” الى تنفيذ تطبيق الكتروني خاص بمعرض طرابلس الدولي يُمكّن الشركات العارضة والزوار التعرف على نشاط المعرض وتنفيذ اجراءات الحجز بصالات العرض واصدار تصاريح الدخول.
و أثنى الوزير خلال الزيارة على المجهودات المبذولة لتطوير المعرض ليكون مضلة رئيسية لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية.
وال..
أضف تعليقـك