وزير الاقتصاد والتجارة يتابع الاستعدادات لتنظيم الدورة ( 49 ) لمعرض طرابلس الدولي .

طرابلس 19 ابريل 2023 (وال)- قام وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” بزيارة ارض معرض طرابلس الدولي وذلك للاطلاع على سير عمل وتجهيزات صالات العرض وتطوير البنية التحتية وفق الشروط والمواصفات القياسية استعدادا لتنظيم الدورة ” 49 ” للمعرض .

وتم على هامش الزيارة اطلاق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعرض ضمن خطة التحول الرقمي لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها .

وأشار رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ” عصام العول ” الى تنفيذ تطبيق الكتروني خاص بمعرض طرابلس الدولي يُمكّن الشركات العارضة والزوار التعرف على نشاط المعرض وتنفيذ اجراءات الحجز بصالات العرض واصدار تصاريح الدخول.

و أثنى الوزير خلال الزيارة على المجهودات المبذولة لتطوير المعرض ليكون مضلة رئيسية لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية.

وال..