ليبيا نيوز

وزير الاقتصاد والتجارة يتابع الاستعدادات لتنظيم الدورة ( 49 ) لمعرض طرابلس الدولي .

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 19 ابريل 2023 (وال)- قام وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج  ”  بزيارة ارض معرض طرابلس الدولي وذلك للاطلاع على سير عمل وتجهيزات صالات العرض وتطوير البنية التحتية وفق الشروط والمواصفات القياسية  استعدادا لتنظيم الدورة  ” 49 ” للمعرض  .

 وتم على هامش الزيارة  اطلاق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعرض ضمن خطة التحول الرقمي  لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها .

وأشار رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض  ” عصام العول  ” الى تنفيذ تطبيق الكتروني خاص بمعرض طرابلس الدولي يُمكّن الشركات العارضة والزوار التعرف على نشاط المعرض وتنفيذ اجراءات الحجز بصالات العرض واصدار تصاريح الدخول.

 و أثنى  الوزير خلال الزيارة على المجهودات المبذولة لتطوير المعرض ليكون مضلة رئيسية لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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