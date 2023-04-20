وزير الحكم المحلي يتفقد الصعوبات والعراقيل التي توجه سير العمل ببلدية كاباو.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير الاقتصاد والتجارة يتابع الاستعدادات لتنظيم الدورة ( 49 ) لمعرض طرابلس الدولي .
تم النشر منذُ 43 دقيقة
مركز ( إسماعيل بن الأمين ) للقرآن الكريم يعلن اسماء الفائزين في مسابقة الدورة الثالثة لجائزة المركز .
تم النشر منذُ ساعتين
مجلس الأمن القومي الليبي يعلن رفضه لأية مشاريع تمس الأمن القومي على رأسها قضايا الهجرة
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
بكين تدعم الاتحاد الأوروبي لدفع محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
تم النشر منذُ 6 ساعات
أضف تعليقـك