احباط عملية تهريب وقود الديزل من مدينة مصراتة .

طرابلس 19 ابريل 2023 م (وال) – أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تمكن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من إحباط عملية تهريب

أربع شاحنات محملة بـما يزيد عن ( 140) ألف لتر من وقود الديزل كانت مُجهزة للتهريب خارج مدينة مصراتة، وبيعها في السوق السوداء في مدينتي سرت والجفرة .

وحسب الوزارة فقد أعترف سائقو الشاحنات الثلاث المقبوض عليهم بأن عملية تعبئة الشاحنات تتم في أماكن مخصصة لتهريب الوقود في مصراتة ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم و إحالتهم لجهات الاختصاص .

(وال)