الكبير يشيد بالجهود المبذولة لتنفيذ خطة توفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية في شهر رمضان.

طرابلس 19 أبريل 2023م (وال) ـ التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الأربعاء مع عدد من مدراء المصارف التجارية، بحضور مدراء الإدارات المعنية بالمصرف.

وتناول اللقاء أوجه تطوير ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وزيادة التوسع في خدمات الدفع الالكتروني بكافة انواعها، ورؤية المصرف المركزي خلال عام 2023.

كما تم خلال الاجتماع الوقوف على مستوى التقدم الايجابي والمحرز خلال الربع الأول لعام 2023، في ظل ارتفاع حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية بشكل واضح.

وأشاد “الكبير” بجهود موظفي وإدارات المصارف التجارية وفريق السيولة بالمصرف المركزي وأفراد هيئة أمن المرافق والمنشآت في تنفيذ الخطة المستهدفة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بالمدن الليبية في شهر رمضان والربع الأول لسنة 2023 والتي كان لها الأثر الايجابي على المواطن الليبي.