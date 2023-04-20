مديرية أمن الزاوية تصف واقعة إطلاق النار على أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة بالعمل المشين.

الزاوية 19 أبريل 2023م (وال) ـ استنكرت مديرية أمن الزاوية واقعة تعرض أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة لإطلاق رصاص كثيف أمس الثلاثاء أثناء تكليفهم بمداهمة أوكار بيع الوقود وإزالتها داخل نطاق بلدية الزاوية الكبرى.

وقالت المديرية، في بيان لها إن “أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية تعرضوا لإطلاق رصاص عند تواجدهم بالطريق الساحلي العام – تحديدا تحت جسر مصفاة الزاوية وأثناء عمليات المداهمة لنقاط بيع الوقود في السوق الموازي”، مشيرة إلى أن الواقعة تزامنت مع عودة المواطنين من أعمالهم، مما سبب حالة من الخوف والهلع وازدحام شديد لمركباتهم بالقرب من نقطة البيع المستهدفة.

وأكدت المديرية رفضها واستنكارها لهذا العمل “المشين الذي أريد به الباطل” واعتبرت أن الحادث يراد منه الاستمرار في نشر الفساد من بيع وتهريب ومتاجرة وسرقة وقتل، وغيرها من الأفعال التي تأتي في الكسب غير المشروع.