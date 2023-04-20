اندونيسيا تبحث ترتيبات مشاركة شركاتها في معرض طرابلس الدولي.

طرابلس 19 أبريل 2023م (وال) ـ بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع سفير إندونيسيا لدى ليبيا “ديدي رفاعي” الترتيبات الخاصة بمشاركة الشركات الاندونيسية في دورته المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد الاثنين بحضور رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض “عصام العول” والمدير العام لمعرض طرابلس الدولي “اسلام جعفر” بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

كما بحث اللقاء الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض طرابلس الدولي في دورته 49 خلال شهر مايو المقبل والذي يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة.