لجنة بمجلس النواب تناقش التقرير الأخير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق حول انتهاكات مزعومة في ليبيا.

بنغازي 20 أبريل 2023

م ( وال ) – عقدت لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة “يوسف العقوري”، أمس الاربعاء اجتماعاً بديوان المجلس ببنغازي عبر التقنية الافتراضية ناقشت خلاله التقرير الأخير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس النواب على (فيسبوك) أن الاجتماع الذي حضره ايضا عضو اللجنة و مندوب مجلس النواب لدى المحكمة الجنائية الدولية “سالم الأوجلي” وعضو اللجنة مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس ” أشرف الدوس” و عضو اللجنة مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان المجلس النواب عبدالواحد اللافي ، استمع إلى إحاطة كل عضو من أعضاء اللجنة حول التقرير ومدى قبول نتائجه.

كما قدم كل عضو من أعضاء اللجنة، بحسب نفس المصدر، توصياته واقتراحاته لآليات العمل بشأن التقرير، على أن يصدر بيان في وقت لاحق يتضمن وجهة نظر اللجنة. كما ناقش الاجتماع سبل التنسيق مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

ومعلوم أن أن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أنشئت عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39 لتُوثِّق بطريقة مستقلة ومحايدة الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يزعم ارتكابها في ليبيا منذ بداية العام 2016.

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