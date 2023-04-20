تونس تجدد التأكيد على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا – ليبيا في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف.

تونس 20 ابريل 2023 م ( وال ) – جدّدت تونس يوم أمس الأربعاء، التأكيد على أنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيّا –ليبيّا، في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف اللّيبية على أساس التوحّد حول مشروع وطني جامع، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنيّة” وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية .

وأجمع المشاركون ،في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتّحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا برئاسة تونس عبر تقنية الفيدو وبمشاركة وزيرةالخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامتها الترابية وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي، في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

كما أشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية منوّهين بالدّور الرّيادي الجامع الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ ليبي-ليبي.

وأثنى المشاركون، على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية، ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة.

وأعربوا عن الأمل في أن يُتوج هذا المسار، بتقريب وجهات النّظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع، بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا، وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرخاء.

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