لجنة بمجلس النواب تناقش التقرير الأخير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق حول انتهاكات مزعومة في ليبيا

بنغازي 20 أبريل 2023 (وال)- عقدت لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة يوسف العقوري أمس الأربعاء، اجتماعًا بديوان المجلس ببنغازي عبر التقنية الإفتراضية ناقشت خلاله التقرير الأخير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس النواب على فيسبوك أن الاجتماع الذي حضره أيضًا عضو اللجنة ومندوب مجلس النواب لدى المحكمة الجنائية الدولية سالم الأوجلي وعضو اللجنة مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس أشرف الدوس وعضو اللجنة مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان المجلس النواب عبدالواحد اللافي، استمع إلى إحاطة كل عضو من أعضاء اللجنة حول التقرير ومدى قبول نتائجه.

كما قدم كل عضو من أعضاء اللجنة بحسب نفس المصدر، توصياته واقتراحاته لآليات العمل بشأن التقرير، على أن يصدر بيان في وقت لاحق يتضمن وجهة نظر اللجنة. كما ناقش الاجتماع سبل التنسيق مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ومعلوم أن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أنشئت عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39 لتُوثِّق بطريقة مستقلة ومحايدة الإنتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يُزعم ارتكابها في ليبيا منذ بداية العام 2016. (وال)

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