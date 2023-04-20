مقتل 85 شخصًا في حادث تدافع خلال توزيع مساعدات بمدينة صنعاء اليمنية

صنعاء 20 أبريل 2023 (وال)- قُتل 85 شخصًا على الأقل وأصيب 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة أمس الأربعاء، باليمن في أحد أكبر حوادث التدافع في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، أثناء توزيع مساعدات مالية في العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حادث التدافع وقع داخل مدرسة معين في منطقة باب اليمن وسط صنعاء، حيث تجمع المئات لتلقي مساعدات حسب روايات شهود عيان، وقال بعضهم إن إطلاق نار أدى إلى التدافع. وقال مسؤول أمني في صنعاء إن السلطات “اعتقلت ثلاثة تجار على خلفية الحادث”.

ويعد هذا الحادث واحدًا من أكبر حوادث التدافع في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة حسب حصيلة لهذا النوع من الحوادث أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 21.7 مليون شخص (ثلثا السكان) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال